Prefeitura intensifica ações contra a dengue, em Faxinal

A prefeitura de Faxinal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e através da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador (CVASST), realiza uma série de ações para combater o mosquito Aedes Aegypti. Com vários municípios vizinhos em epidemia, a ação tem por objetivo manter o município fora do surto da dengue. Nas últimas semanas, agentes de endemias realizaram várias atividades de controle, entre elas: Pulverização com UBV, denominado Bloqueio Focal, produto esse que elimina em massa criadouros do mosquito da dengue.

Segundo o diretor da Vigilância Sanitária, Michael Bento, as pulverizações em UBV, por serem atividades de contingência para o controle de vetores, são realizadas conforme as notificações de casos suspeitos de dengue, informados pela Secretaria Municipal de Saúde. “De posse da notificação do local do paciente suspeito de dengue, é feito o controle larvário e tratamento de focos em nove quarteirões em torno da casa do paciente suspeito. Também estamos intimando os proprietários de terrenos e imóveis que possuam focos do Aedes Aegypti em suas propriedades”, salientou Bento.

O trabalho dos agentes também envolve o monitoramento semanal nas áreas de maior risco e o monitoramento de Pontos Estratégicos (PEs) na cidade. Conforme protocolos instituídos no estado, duas vezes ao ano é realizado o Levantamento de Índice Rápido (LIRA), uma importante ação para detecção da densidade do mosquito, a partir da inspeção em todos os depósitos com água, com a coleta de larvas em um percentual de imóveis do município.

Como combater o mosquito:

- Mantenha a caixa d'água sempre fechada e com a tampa adequada;

- Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas;

-Não deixe a água acumulada sobre a laje;

- Lave semanalmente por dentro, com escova e sabão, os tanques utilizados para armazenar água;

- Mantenha bem tampados os tonéis e barris de água; - Encha de areia as bordas dos pratinhos das plantas;

- Se tiver vaso com plantas aquáticas, troque a água e lave, principalmente dentro, com escova, água e sabão, pelo menos uma vez por semana;

- Guarde as garrafas sempre de boca para baixo;

- Entregue os pneus velhos aos serviços de limpeza urbana ou guarde-os sem água em local protegido da chuva;

- Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada;

- Não jogue lixo em terrenos baldios;

- Verifique, uma vez por semana, atrás da geladeira o recipiente coletor de água.

Ouvidoria

A Vigilância Epidemiológica, através do Programa de Endemias atende várias denúncias registradas na Ouvidoria do Município, sendo este o meio oficial e legítimo da sociedade participar, registrar e solicitar informações e ações dos órgãos municipais. Desta forma reforça-se a importância deste canal, que pode ser acionado pelo telefone (43) 998 24 07 89).