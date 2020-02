Três pessoas ficaram feridas na noite de domingo (23), por volta das 23 horas, em acidente de trânsito envolvendo um Fiat Prisma e uma colheitadeira, em Faxinal. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal.

O acidente aconteceu na estrada de Faxinalzinho, a cerca de cinco quilômetros do trevo da PR 272. Segundo testemunhas, o carro colidiu com o pneu do maquinário.