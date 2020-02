Empresário morre após capotar e bater contra árvores, em Jandaia do Sul

Um jovem empresário de 27 anos morreu na noite deste domingo (23), por volta das 22h00, após capotamento entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso

Conforme levantamento preliminar da Policia Rodoviária Federal (PRF) o veículo VW/Gol, seguia de Jandaia do Sul para Bom Sucesso, conduzido por Heloan Caetano dos Santos que perdeu o controle da direção, saiu de pista e capotou, colidindo contra duas árvores. Com a violência do impacto, o condutor do veículo, que não utilizava o cinto de segurança, foi ejetado e morreu no local.

Equipes do Samu de Apucarana (Suporte Avançado), Corpo de Bombeiros de Mandaguari e Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul estiveram no local para prestar apoio no atendimento do acidente.

Heloan era proprietário de um restaurante em Mandaguari e sua morte causou grande comoção na região.