Motorista bêbado é preso após jogar carro contra policiais  

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de domingo (23), por volta das 23 horas, o motorista de um Fiat Tempra na Rodovia PR 082 por embriaguez ao volante. Ele tentou fugir da guarnição e chegou a jogar o carro contra a equipe policial.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a viatura se deslocava de Rio Branco do Ivaí com destino a Rosário do Ivaí, e no trevo que dá acesso aos municípios deparou com dois veículos um Fiat Palio cinza e um Fiat Tempra escuro, sendo que o motorista entrou correndo e se evadiu cantando pneus.

Dada a suspeição, a equipe iniciou acompanhamento, próximo à fazenda Santo Antônio o condutor fez uma manobra de frenagem rodando na pista. Neste momento, a equipe desembarcou da viatura e deu voz de abordagem, porém o motorista fez uma manobra jogando o veículo para cima do policiais. Sendo então efetuado disparos que acertou o pneu traseiro do veículo.

Com o pneu furado, o carro parou cerca de 50 metros do local, sendo efetuada a prisão do condutor. Devido ao descontrole emocional e o estado de embriagues do motorista foi feito o uso da algemas. O veículo foi encaminhado para o pátio do Destacamento da PM de Rio Branco do Ivaí e o condutor para a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal.