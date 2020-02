Homem é encontrado morto dentro do Lago Aratimbó, em Umuarama

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (23) dentro do Lago Aratimbó, em Umuarama. A Guarda Municipal informou que foi chamada para atender uma ocorrência de afogamento na noite de sábado (22).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) iniciaram as buscas pelo homem ainda durante a noite de sábado. Os trabalhos foram interrompidos por volta das 2h30 de domingo.

As buscas foram retomadas no início da manhã. O corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros por volta das 11h deste domingo.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre como a vítima teria se afogado no lago.

O caso é investigado.

Com informações, G1