Homem é preso por ameaçar e arrombar porta da casa da ex-esposa

A Polícia Militar de Faxinal prendeu na noite de sábado (22), por volta das 20 horas, no Jardim Nutrimil, um homem depois que ele ameaçou e arrebentou a porta da casa da ex-mulher. A vítima possui medida protetiva contra o ex-marido proferida pelo Judiciário de Santa Catarina.

No local foi conversado com a mulher que disse que o ex chegou à casa dela totalmente agressivo. Sem motivo algum começou a lhe ameaçar dizendo "eu vou te matar" "abre o portão e fica quietinha dentro de casa e não chama a polícia".

No momento em que o autor arrombou a porta da casa, a vítima conseguiu sair, sendo que ex-marido ainda arremessou contra um banco contra ela, e por pouco não a atingiu. Disse ainda, que o ex-marido chegou segurá-la pelo pescoço.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-marido, que foi detido e conduzido para a 53ª Delegacia Regional de Polícia.