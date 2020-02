Problemas prejudicam o abastecimento em três cidades da região

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que devido à alguns problemas na rede o abastecimento de água será afetado sexta (21) e sábado (22), em Lunardelli, Califórnia e Cruzmaltina.

Segundo a Sanepar, em Lunardelli, a normalização do sistema está prevista para o decorrer da noite deste sábado (22) de maneira gradativa. Em Califórnia, em virtude do alto consumo, será feita uma manutenção preventiva no reservatório da cidade, afetando o abastecimento da população. A normalização do sistema está prevista para o decorre da noite de sábado (22).

Em Cruzmaltina, o problema vem desde sexta (21) e segue neste sábado (22) devido à uma pane elétrica no sistema de captação, que afetou o abastecimento na cidade. A normalização do sistema está prevista para o início da tarde deste sábado (22).

A Sanepar já providenciou caminhão pipa para reforçar o abastecimento. A população deve fazer uso racional da água. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.