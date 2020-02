PM prende  suspeitos de tráfico de drogas e mais de 1,5 quilos de maconha na região

Após abordar uma homem que saia de uma casa, onde existe várias denúncias de ponto de tráfico de drogas no Bairro Glorinha Rech, em Jardim Alegre, a equipe da ROTAM realizou operação e prendeu quatro pessoas, três em Jardim Alegre e uma em Lunardelli. A ação ocorreu na madrugada deste sábado, no total foram apreendidos mais de 1.5 quilos de maconha.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a ação policial teve início em Jardim Alegre, quando a equipe avistou um veículo Gol branco estacionar em frente à casa suspeita, onde o motorista desembarcou entrou na residência e saiu rapidamente.



Sendo realizado abordagem foi encontrado com o motorista, duas porções de maconha. Sobre a origem do entorpecente o rapaz relatou que havia adquirido a droga como pagamento de um “corre” que ele fez até o município de Lunardelli.



Diante da situação, os policiais foram até a residência suspeita e flagraram os moradores (casal) cortando um tijolo de maconha, sendo que já haviam embalado 19 porções pequenas. No total foi apreendido 341 gramas de maconha.

Questionados sobre armas de fogo, o proprietário da casa informou que não possuía revolver e que uma réplica de pistola que possuía, tinha trocado em maconha com uma pessoa de Lunardelli, e informou ainda que havia mais drogas na casa dele.

O casal e o motorista do Gol receberam voz de prisão e foram encaminhados algemados juntamente com as drogas para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

Posteriormente, em Lunardelli, durante revista a residência do outro suspeito, os policiais encontraram um simulacro de pistola taurus pt92 af cal .9 mm e dentro de uma mochila preta dois tabletes de maconha pesando 1,212 quilogramas. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.