Rotary Club inaugura parque infantil inclusivo em Jandaia 

Na sexta-feira (21), o Rotary Club, de Jandaia do Sul, entregou para a comunidade um parque infantil inclusivo, com brinquedos comuns e outros adaptados para cadeirantes. O parque está localizado na praça da Igreja Matriz São João Batista. A inauguração contou com a presença do prefeito da cidade Benedito José Pupio, da comunidade e de outras autoridades.

Segundo o presidente do Rotary, Rodrigo Dias Batista, de Jandaia, todo ano o clube entrega um projeto para a comunidade. “Foi feita uma análise em diversas áreas da cidade e identificamos a necessidade de um parque para crianças com dificuldades de locomoção”, conta.





A praça da igreja Matriz de Jandaia do Sul foi o local escolhido, pois já conta com um parque infantil. Porém, de acordo com Rodrigo, esse parque foi construído somente para crianças sem dificuldade de locomoção. “O local virou um ponto de encontro para as famílias, onde é possível passar momentos agradáveis. Muitos pais possuem filhos cadeirantes não tinham um local apropriado para levá-los para brincar e agora todos podem usufruir”, complementa.





Segundo o presidente do clube, foram investidos cerca de R$ 20 mil na compra de materiais e na instalação do parque infantil para cadeirantes, projeto esse executado em parceria com a Mitra Arquidiocesana de Maringá, Paróquia São João Batista, Prefeitura de Jandaia do Sul, Fundação Rotária e Distrito 4.630 do Rotary Internacional.





Rodrigo diz que o projeto também contou com a contribuição de 10 empresas cidadãs, que contribuem mensalmente com o Rotary Club de Jandaia do Sul e da Fundação Rotária.