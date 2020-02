Colisão entre caminhão e carro deixa três feridos na PR 466

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Celta e um caminhão Volkswagen na madrugada deste sábado (22), na Rodovia PR 466, em Manoel Ribas, próximo a cooperativa C. Vale.

As vítima foram atendidas pelo SAMU com apoio da equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista do Celta, que teve ferimentos grave foi transportado para o hospital de plantão de Ivaiporã, pela ambulância avançada do SAMU.

Duas outras vítimas que também estavam no carro tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão não teve ferimentos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.