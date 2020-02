Prefeito de São João do Ivaí se reúne com presidente da Copacol para propor parceria

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura, viajou ontem (21) para Cascavel, no oeste do Estado, para se reunir com o presidente da cooperativa Copacol, Valter Pitol, e conhecer o abatedouro de peixes da empresa. A reunião foi proposta pelo prefeito com o objetivo de apresentar o município e oferecer condições para parceria de investimento.

“A Coopacol é hoje uma das maiores cooperativas do Brasil, atuando fortemente no ramo de abatedouro de frango e de peixes. Nossa intenção foi apresentar ao presidente propostas para que São João do Ivaí seja lembrado em projetos futuros de expansão da empresa, gerando emprego e renda para a nossa população”, conta o prefeito.

Hidek ainda destaca que o presidente da Copacol foi bem receptivo e concordou que a região tem potencial, principalmente para investimentos no ramo de pescado. “Eles abatem a tilápia, mas conversamos sobre buscar uma parceria com a UEM [Universidade Estadual de Maringá] para que seja promovido um estudo em nossa cidade, com objetivo de aferir as condições para a produção de outras espécies de peixes, que também podem despontar no mercado”, assinala.

Valter Pitol acompanhou o prefeito na visita ao abatedouro de peixes e agradeceu o representante de São João do Ivaí pela proposta. Hidek estava acompanhado na reunião pelo secretário de Agricultura, João Frez, e pelo diretor da Sala do Empreendedor, Carlos Silva.





* Informações Canal HP de São João do Ivaí