Dois são detidos por embriaguez ao volante em Borrazópolis

Duas pessoas foram detidas e conduzidas a 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DRP) na madrugada de quinta-feira (21), pelo crime de embriaguez ao volante. A situação foi registrada na Praça da República, em Borrazópolis.

Conforme o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Policia Militar, o motorista de uma camionete Fiat Strada azul estava parado em fila dupla, e conversava com algumas pessoas no meio da via, logo após saiu patinando o veículo. Ao ser abordado apresentava claros sinais de embriaguez, ele também confirmou ter ingerido algumas latas de cerveja.

Enquanto o motorista da camionete era abordado, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros vermelha se aproximou em alta velocidade e com escapamento aberto. Abordado, o motoqueiro também apresentava sinais de embriaguez, e afirmava ter ingerido algumas latas de cerveja no mesmo local onde primeiro condutor estaria bebendo.

Sendo oferecido o teste do etilômetro para ambos, o condutor da moto optou por não realizar, e tentou se evadir do local correndo, sendo necessário uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Após se acalmar decidiu então realizar o teste que aferiu 0,53mg/l, sendo considerada a quantia de 0,48mg/l. O condutor do Fiat Strada optou por não fazer, sendo confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Ambos receberam voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante, e foram conduzidos até a 53ª DRP de Faxinal, os veículos foram guinchados ao pátio do Destacamento da Polícia Militar de Borrazópolis.