Confira a lista de falecimentos de Apucarana e região 

JOSÉ CARLOS ABREU DE ALBUQUERQUE, 71 anos – O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 15 horas deste sábado (22), no Cemitério Portal do Céu de Apucarana.

MAURINO FORNACIARI, 93 anos – O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 17 horas deste sábado (22), no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.



MARIA APARECIDA IMAMURA, 71 anos – O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 9 horas deste domingo (23), em cemitério a ser definido.

JOAQUINA DE JESUS PASCOALINE, 87 anos – O velório ocorre na Capela Municipal de Jandaia do Sul e sepultamento previsto para as 15 horas, deste sábado (22), no Cemitério de Jandaia do Sul.