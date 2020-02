Na manhã deste sábado de carnaval (22), a Polícia Rodoviária Federal realiza uma ação educativa em veículos de transporte coletivo. Em todas as unidades operacionais que integram a Delegacia de Londrina haverá essa ação.

No terminal rodoviário de Londrina, um dos maiores do estado, os passageiros e motoristas serão orientados a seguirem as normas do Código de Trânsito Brasileiro, entre elas, a utilização do cinto de segurança durante toda a viagem.