Morador de Apucarana monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Ivaiporã 

A Polícia Militar (PM) prendeu na sexta-feira (21), por volta das 18 horas, um morador de Apucarana que é monitorado por tornozeleira eletrônica, após furto de camionete F 1000 na Rua Juarez Cleve, em Ivaiporã. O suspeito foi preso no distrito de Jacutinga.

O furto aconteceu por volta das 13 horas, de imediato as equipes de Ivaiporã com apoio das equipes de Jardim Alegre e Lidianópolis iniciaram o patrulhamento. Foi então recebido informação de testemunha relatando que uma camionete se encontrava abandonada no meio de um cafezal na estrada da Paineirinha e que um indivíduo magro, moreno trajando roupa preta havia se embrenhado no meio do cafezal.

Mais tarde, uma nova informação de moradores do distrito de Jacutinga davam conta que um homem com as mesmas características estaria rondando a localidade.

No local, ao visualizar a equipe, o suspeito empreendeu fuga pelo quintal de algumas residências sendo acompanhado a pé pelos policiais, e com o apoio de populares presentes na rua que gritavam "ladrão de caminhonete".

O homem tentou ainda fugir em direção a um banhado, mas se embaralhou em várias cercas de arame farpado. Sendo logo em seguida abordado pelos policiais que o perseguiam. O suspeito portava uma tornozeleira eletrônica envolvida com papel alumínio.

Questionado sobre o furto da camionete ele negou, porém relatou ser morador de Apucarana, mas não soube dizer o que estava fazendo naquela localidade. Diante dos fatos o detido foi conduzido e entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia.