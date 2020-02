Um homem foi esfaqueado no abdome no início da noite de sexta-feira (21) na Rua Três Marias, em Ivaiporã. A equipe do SAMU prestou atendimento e encaminhou a vítima para o Instituto de Saúde Bom Jesus.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), no momento em que o rapaz desceu do ônibus coletivo, o autor desferiu um golpe de faca no abdome da vítima, e fugiu tomando rumo ignorado.

A PM fez patrulhamento pela região mas não logrou êxito em localizar o autor.