S. João do Ivaí licita empresa para executar  obras no Parque de Exposições

A prefeitura de São João do Ivaí recebeu recursos do Governo Federal para a construção de um Parque de Exposições, mas não foi suficiente para a conclusão de todo o projeto. Por conta disso, a obra até agora não foi inaugurada.

Mas o prefeito Fábio Hidek Miura assinala que a administração foi ágil na busca por novos recursos na esfera federal, tendo a liberação de dinheiro suficiente para as obras de infraestrutura interna do parque. “Vamos realizar a segunda etapa do projeto, com iluminação, pavimentação de rua, calçamento, arborização e jardinagem, dentre outros investimentos”, detalhou o prefeito.

A empresa já foi licitada e a nova etapa de obras custará R$ 190.000,00. O Parque de Exposições de São João do Ivaí está sendo construído onde era o Viveiro Municipal, no Parque Industrial, saída para Lunardelli.