Senador destina recursos à Lunardelli para aquisição de ônibus escolar

O senador Oriovisto Guimarães destinou emenda orçamentária para o município de Lunardelli. É um recurso de R$ 214.000,00 destinado exclusivamente para a compra de ônibus escolar. Com a nova aquisição, a prefeitura dará sequência ao plano de renovação da frota, que visa gerar economia, mais segurança e conforto para a população.

O prefeito Reinaldo Grola comenta que o orçamento da União para 2020 foi aberto e é o momento dos deputados e senadores direcionar os recursos. “É por este motivo que não podemos ficar aqui no município esperando as coisas saírem. É preciso estar próximo dos nossos representantes, tanto no estado quanto na União, para que o município seja lembrado e possamos ter sempre mais”, frisa o gestor.

Este recurso ainda deve ser empenhado pelo Governo Federal, para que o dinheiro seja depositado na conta da prefeitura para a compra através de licitação.