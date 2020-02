Condutor é preso em Mandaguari pela PRF após apresentar documento falso 

Um condutor de um utilitário Jeep Renegade, com placas de Guarulhos, interior de São Paulo, foi preso na tarde desta quinta-feira, por volta das 16h30, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, após ser abordado por policiais rodoviários federais, (PRF), e apresentar a estes uma CNH falsa.

Agentes da PRF estavam em fiscalização e abordaram este utilitário, que seguia de Guarulhos e tinha como destino Foz do Iguaçu, região oeste do Estado e após consultas aos sistemas, constatou a inexistência do registro da CNH apresentada.

Descobriu-se também que esse condutor encontrava-se com mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual de São Paulo, Fórum Criminal da Barra Funda, pelo crime de estelionato.

Questionado pelos agentes da PRF, o condutor confessou ter comprado essa CNH na praça da Sé em São Paulo, por R$ 400.

Após a constatação de inautenticidade documental, os agentes prenderam o condutor deste utilitário em flagrante e o encaminhou à Delegacia da Polícia Federal em Maringá, juntamente com o cumprimento do mandado de prisão.

O crime de apresentação de documento falso tem pena que varia de 2 a 6 anos de reclusão.