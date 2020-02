Adolescente de 16 anos não deixa ex ver o celular e é agredida em Mauá da Serra

Um homem de 22 anos foi preso em Mauá da Serra após perseguir e agredir a ex-mulher, na noite de quinta-feira (20) em Mauá da Serra. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo centro da cidade, quando testemunhas informaram que a vítima, de apenas 16 anos, estava fugindo do agressor.

A PM realizou buscas e encontrou a vítima. Ela disse que estava separada há 30 dias e que tem um filho com o ex. A criança estava na casa do pai, a vítima foi buscar o filho de um ano e meio e então o homem pediu para ver o celular dela.

A jovem contou que não deixou ele pegar o aparelho então o ex agrediu ela com socos na cabeça, braço e quadril. A vítima para de defender saiu correndo.

O suspeito foi encontrado e segunda a PM ele tentou intimidar a equipe dizendo que era estudante de direito.

Ele foi levado para a delegacia de Marilândia do Sul.