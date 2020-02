Casal que entregava drogas em domicílios é preso em Ivaiporã

Um casal que mantinha um ponto de venda de drogas na Rua General Osório, em Ivaiporã, e fazia a entrega nas casas, através de pedidos utilizando um VW Gol branco foi preso na quinta-feira (20), em ação da Rotam com as equipes policiais da radiopatrulha da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

De acordo com a Polícia Militar, após receber várias denúncias o patrulhamento pelas imediações da casa foi intensificado, e no final da tarde de quinta-feira foi avistado o veículo Gol transitando sentido ao centro. O condutor ao perceber a presença da viatura saiu acelerado, sendo realizado abordagem na Avenida Ladislao Gil Fernandez. Em buscas no veículo foi localizado uma bucha de cocaína que havia sido desmanchada momentos antes da abordagem.

Diante do flagrante, o rapaz de 30 anos confessou a atuação com o tráfico de drogas. Na residência, em contato com a esposa de 25 anos, ela confirmou que havia drogas na casa e autorizou a equipe policial fazer buscas, inclusive mostrou onde estava o produto ilícito.



Foram localizados e apreendidos 0,9 gramas de maconha, 39,6 gramas de cocaína, quatro celulares, duas balanças de precisão, rolo de papel transparente utilizado para embalar drogas. Também foi localizado um caderno com as anotações de entrada e saída com o nome dos clientes, as datas da venda, a quantidade de droga comprada por cada um e um pote de Pó Royal, utilizado para render mais e gerar maior lucro com a cocaína.



A mulher relatou como era realizado o comércio da droga, e afirmou que ambos participavam, mas que a função dela era fazer o controle e registrar as compras e vendas.

Na residência estava o filho do casal de 3 anos que foi entregue aos conselheiros tutelares. Foi dado voz de prisão aos infratores, que após serem informados sobre seus direitos, foram encaminhados juntamente com as drogas, dinheiros e objetos, a 54° Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP).