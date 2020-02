Quadrilha troca tiros com a PM durante assalto a banco em Telêmaco Borba; veja vídeo 

Uma quadrilha atacou uma agência bancária localizada na área central de Telêmaco Borba na madrugada desta sexta-feira (21). Houve intensa troca de tiros entre bandidos e policiais e um militar ficou ferido. Em um vídeo enviado em grupos de mensagens e gravado próximo ao local da ocorrência, é possível ouvir parte do tiroteio. Veja:





A ação dos criminosos teve início por volta de 2h numa agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Paraná. Ainda não há o número exato de pessoas que participaram da ação e nem quantos carros foram utilizados na ação criminosa. As autoridades também não confirmaram se o roubo foi concluído e se os criminosos conseguiram pegar algum valor em dinheiro de dentro da agência.





Os ladrões estavam fortemente armados e a troca de tiros com os policiais durou aproximadamente 30 minutos. Os criminosos conseguiram fugir do local e a PM ainda está em uma operação para tentar encontrá-los. Por volta das 4 da manhã, os policiais teriam encontrado uma parte do grupo dos criminosos em uma mata e novamente houve confronto. A princípio, um policial militar foi atingido por um tiro e levado para o hospital.





Com informações Portal aRede.