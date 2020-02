PM realiza operação em Bom Sucesso e apreende mais de 170 pedras de crack

A Polícia Militar (PM) realizou em Bom Sucesso uma operação para cumprir um mandado judicial. Um homem de 26 anos foi preso e mais de 170 pedras de crack foram apreendidas.

A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (20), na Rua São João, na Vila Aparecida. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça de Bom Sucesso.

Na casa do suspeito, no quarto dele, foi encontrado uma pistola calibre 9 milímetros e 16 munições. Já em uma das gavetas do guarda-roupas, a PM localizou diversos pacotes com poções de crack dentro. Foram apreendidas 173 pedras, já preparadas para a venda.

Em um outro pacote a PM encontrou mais 13 pedras de crack, em um tamanho maior, que renderia mais 72 porções para a venda.

Segundo a polícia, a droga renderia ao traficante, aproximadamente R$ 2.460,00. Ainda foram localizados 12 micropontos de ecstasy.

O homem foi preso e levado para a delegacia de Jandaia do Sul.