Em briga com a mulher, homem arremessa objetos e atinge bebê de três meses

Uma criança de três meses foi atingida na testa por objetos durante uma briga dos pais, na noite de quinta-feira (20), em Ivaiporã. Após receber os primeiros socorros pela equipe do SAMU, o bebê foi encaminhado ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

Os socorristas informaram a Polícia Militar (PM) que ao chegarem ao hospital, o inchaço estava progredindo pela face. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a ocorrência.

O caso foi registrado na Rua Ipiranga, Vila Monte Castelo, a mulher relatou a PM que o convivente chegou na casa embriagado e começou agredi-la com tapas no rosto, arremessando panelas, louças e talheres contra ela e a filha que estava no colo.



A mulher disse ainda, que há algum tempo atrás tinha medida protetiva contra o infrator, porém depois dela engravidar eles reataram o relacionamento