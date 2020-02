Governo do Estado repassa equipamentos e materiais esportivos para Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, esteve em Curitiba, na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, quando recebeu materiais esportivos do Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), numa solenidade realizada no Ginásio Tarumã.

A solenidade contou com a presença de prefeitos, vereadores, secretários e diretores de Esporte de 25 municípios que foram sedes dos Jogos Abertos e da Juventude em 2019.



A entrega dos materiais esportivos para Ivaiporã, que somam R$65 mil, se deu em virtude da realização dos Jogos Abertos do Paraná/2019. Além de Ivaiporã, outros 25 municípios receberam materiais esportivos por sediar jogos oficiais.

O prefeito Miguel Amaral agradeceu ao Governo do Estado pela parceria estabelecida com a Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Esporte, e afirmou que se trata de importantes equipamentos que irão fortalecer as equipes esportivas do município. “É importante receber eventos esportivos oficiais, porque fortalece o esporte no município, valoriza os atletas e divulga Ivaiporã”, analisou Miguel Amaral.

O superintendente da Paraná Esporte e Turismo, Helio Wirbiski, também agradeceu ao prefeito Miguel Amaral pela presença e aproveitou para lembrar que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior cumpre os compromissos assumidos com os municípios. “O esporte é o indutor do turismo, porque movimenta a cidade e a economia – além de estimular a saúde, inclusão social e a segurança”, declarou Helio Wirbiski, que finalizou reconhecendo a reciprocidade.

Durante a solenidade coordenador de esporte de rendimento do IPCE, Emerson Venturini (Milico), explicou que a entrega dos materiais esportivos reforçou o compromisso com os municípios que sediaram os jogos oficiais do Estado.