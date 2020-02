Aluno da UEL é preso após encomendar haxixe pelo Instagram e receber droga pelos Correios  

Um jovem de 23 anos foi preso após ser flagrado recebendo uma encomenda de haxixe, na tarde desta quinta-feira (20), em Londrina. A entrega foi interceptada pela Divisão de Narcóticos (Denarc) que prendeu o estudante de economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em um apartamento na Gleba Palhano.

De acordo com a Denarc, o setor de segurança dos Correios entrou em contato após fiscalizar uma encomenda suspeita. Os policiais civis então pediram para acompanhar a entrega e, durante o recebimento, abordaram o suspeito e confirmaram a suspeita. Dentro do pacote havia uma caixa de som com 250 de haxixe armazenados dentro do aparelho.





Questionado sobre a origem da droga, o universitário contou que comprou pelo Instagram por R$ 2 mil. Na casa os policiais encontraram mais 7 pequenas porções de haxixe, uma balança de precisão e uma outra encomenda do correios com as mesma informações da que fora apreendida com a droga. O jovem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia.