Prefeitura de Ivaiporã realiza Baile de Carnaval da Melhor Idade

A Prefeitura de Ivaiporã promoveu o Baile de Carnaval da Melhor Idade, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social, no Centro Cultural da Melhor Idade, onde o Grupo Renascendo na Melhor Idade se diverte semanalmente as terças-feiras.



A animação ficou por conta das marchinhas carnavalescas e sorteio de brindes.



O Baile de Carnaval da Melhor Idade contou com música ao vivo e decoração carnavalesca. O ambiente ficou mais colorido com as máscaras usadas pelo Grupo Renascendo na Melhor Idade – oferecidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social.

Além de ser uma atividade de socialização da Melhor Idade, o Baile de Carnaval proporcionou reviver os carnavais de antigamente.



A diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Ana Franciscato, acompanhou a animação do Grupo Renascendo na Melhor Idade. “Realizamos o Baile de Carnaval da Melhor Idade esta semana em virtude do feriado do Carnaval, substituindo o baile semanal. Para tonar a festividade mais tradicional decoramos o ambiente e oferecemos máscaras”, Ana Franciscato, afirmando que os idosos têm muita energia.

A coordenadora do Departamento Municipal de Assistência Social, Ione Muchiuti, também marcou presença – além de acompanhar a decoração do Centro Cultural da Melhor Idade.