Prefeito recebe desembargadora para preparar o programa Justiça no Bairro

O prefeito Ditão recebeu na manhã desta quarta feira (19), a desembargadora do Estado, Joaci Machado, para a preparação do programa Justiça no Bairro, que acontece em Jandaia do Sul, nos dias 8 e 9 de maio.

Estiveram presentes ainda os juízes João Gustavo Rodrigues Stolsis, Letícia Lilian Kirschnick Seyr e Raffael Antonio Vizzotto da comarca de Jandaia, representantes do Sesc, Policia Civil - Setor de Identificação, e representantes também de outros setores da prefeitura.



O Justiça no Bairro, programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), iniciou as atividades no Estado, em 2003. Instituído pelo decreto judiciário de número 039/2003, o programa surgiu com o propósito de aproximar o Poder Judiciário dos jurisdicionados economicamente carentes, oferecendo condições dignas de acesso à Justiça.

Há 17 anos, ele vem cumprindo esse propósito. No projeto "Justiça no Bairro" serão realizados vários serviços, como atendimento judiciário, divórcio, retificação de nomes, reconhecimento de paternidade, casamento coletivo, entre outros.



Os interessados deveram procurar o Cras para mais informação e para fazer a inscrição.