PRF recupera em Mandaguari veículo roubado no Rio de Janeiro

No início da tarde desta quinta-feira (20) defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, (BR-376, km 201), agentes da PRF abordaram um veículo VW Fox com placas do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 32 anos.

Após a abordagem, os agentes desconfiaram do nervosismo do condutor e também com seu inconformismo com a fiscalização, e iniciaram uma checagem minuciosa neste veículo, com identificação veicular, e constataram que havia divergência de certas características com sua real identificação.





Os agentes descobriram que este veículo era clonado, e que havia sido roubado em janeiro de 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro.

Questionado pelos agentes da PRF, o condutor confessou ter adquirido este veículo em Apucarana por 10 mil reais e que estava utilizando-o na cidade de Maringá para serviços de aplicativo.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o automóvel à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.