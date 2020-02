Prefeitura de Ivaiporã vai licitar construção de novo bloco da Apac

A Prefeitura de Ivaiporã vai iniciar nos próximos dias o processo de licitação para a construção um novo bloco da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). A obra tem valor estimado em R$ 359 mil e terá partilha orçamentária de custos, sendo R$ 250 mil recursos liberado pelo Governo do Estado através do Sedu, e contrapartida da Prefeitura de R$ 109 mil.

Na quarta-feira (19), o prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (PSL), assinou com o Secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná (Sedu), João Carlos Ortega, a retirada do edital para licitação de R$ 250 mil. Segundo o secretário Ortega, havia um compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Júnior de investir na ampliação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

Para Miguel Amaral "investir na recuperação de pessoas condenadas é garantir segurança para a população que terá de volta, no futuro, um cidadão melhor e mais respeitador das leis".

Miguel Amaral também agradece governador Carlos Massa Ratinho Júnior por ter concedido os recursos."Desde o governo passado, a nossa administração vinha tentando o repasse, e o governador Ratinho Junior foi sensível e possibilitou a liberação dos recursos por meio da Sedu".