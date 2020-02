Em ação conjunta, PRF e Receita Federal apreendem mercadorias ilegais em Paranavaí

Após suspeitas de veículos transitando em excesso de velocidade em um bairro na cidade de Paranavaí, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), e da Receita Federal, realizaram buscas por ruas e avenidas daquela cidade e apreenderam um veículo abarrotado de mercadorias oriundas do Paraguai.

A ação foi na noite de quarta-feira, (19), por volta das 20h, na Av. Militão Rodrigues de Carvalho, no distrito de Sumaré, em Paranavaí.

Após rondas pela região, os agentes se depararam com um veículo Fiat Siena com placas de Brasília-DF, estacionado aberto sem condutor, e de imediato visualizaram grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai sem o devido desembaraço aduaneiro, tais como receptores de TV, telefones celulares, placas de som e de vídeo, perfumes, entre outros.

Ainda foram realizadas buscas na região na tentativa de identificar o condutor responsável, porém sem êxito.

Após a constatação, o veículo foi apreendido e guinchado para o depósito da Receita Federal em Maringá.