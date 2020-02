Câmeras de segurança registram assalto em Novo Itacolomi; assista

Um mercado foi assaltado no final da tarde desta quarta-feira (19), em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. Os ladrões levaram dinheiro e fugiram na caminhonete do proprietário do estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Assista:



De acordo com o boletim da polícia militar (PM), por volta das 18h, três homens chegaram ao local. Um deles ficou na porta do mercado, aparentemente armado e os outros dois entraram e deram voz de assalto. Um dos ladrões que empunhava uma pistola, rendeu o proprietário e alguns clientes que ali se encontravam. De acordo com as vítimas, foram levados cerca de R$ 800 em dinheiro e a caminhonete Toyota Hilux de cor branca, que pertence a proprietária do mercado. Eles usaram o veículo para fugir, tomando sentido ao Distrito de Sete de Maio.