Três mulheres são detidas após furto de odorizador de banheiro em Marilândia do Sul

Três mulheres de 42, 36 e 31 anos foram presas após o furto de um odorizador de ambiente em spray. O crime aconteceu no banheiro feminino do Fórum, na tarde de quarta-feira (19), em Marilândia do Sul.

O escrivão cartorário foi quem chamou a Polícia Militar (PM). Uma testemunha contou que deixou um odorizador de ambiente em spray no banheiro feminino e que percebeu o crime após as mulheres usarem o espaço.

A testemunha avisou o segurança do Fórum, uma das mulheres entregou para ele o odorizador e saiu correndo. A PM encontrou a suspeita na rua e as outras foram detidas ainda no Fórum.

De acordo com a testemunha, já aconteceram outros furtos, em dias que as suspeitas foram até o Fórum.

Todas foram levadas para a delegacia da cidade.