Casal suspeito de participar de sequestro relâmpago contra a sobrinha de Sérgio Moro foi preso

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (19) em Maringá por envolvimento no assalto seguido de sequestro que aconteceu na cidade. A vítima do crime, é uma sobrinha do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

A prisão aconteceu após um trabalho de investigação que envolveu as forças de segurança da cidade. Uma denúncia ajudou a Polícia Militar (PM) encontrar um dos suspeitos, um rapaz de 20 anos que estava escondido em uma obra no Conjunto Odwaldo Bueno Neto, próximo ao Contorno Sul da cidade.

O delegado responsável pelas investigações, Dr.Luiz Cláudio Alves, informou que o suspeito confessou ter participado do crime. Durante depoimento o homem repassou quem seria a mulher que participou do assalto.

Para a surpresa dos policiais, a mulher de 23 havia sido presa na noite de terça-feira (18) através de um mandado de prisão em Sarandi. Ela foi abordada por uma equipe da PM que realizava patrulhamento de rotina.

O caso continua sendo investigado.

O Crime

Uma sobrinha do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro foi vítima de um sequestro relâmpago em Maringá na noite de segunda (17).A garota estava acompanhada de um amigo e a ação criminosa ocorreu entre os bairros Jardim Aclimação e Parque da Gávea, na zona sul de Maringá.



Segundo informações da PM, os amigos estavam no interior de um carro estacionado, quando foram surpreendidos por um homem e uma mulher armados, que anunciaram o assalto.

De acordo com a polícia, mesmo o jovem de 18 anos, amigo da sobrinha de Moro, ter nenhuma reação, o casal começou a agredi-lo com socos e pontapés. O rapaz foi jogado no meio da rua e atingido com chutes na cabeça.

Na sequência, os criminosos deixaram o local levando o carro do jovem, mantendo a moça refém. Ainda com o carro em movimento, a jovem abriu a porta do veículo e tentou pular. Porém, não obteve êxito e foi levada pelo homem e a mulher que a todo momento faziam ameaças.A sobrinha do ministro disse à polícia que confundiu o suspeito com um outro amigo. A jovem tentou sair do veículo, mas foi segurada e jogada no banco de trás do carro.

Ainda com informações da polícia, três quadras após o local do assalto, o ladrão, que conduzia o veículo da vítima, um Renault, entrou em uma estrada de terra e bateu o automóvel em uma espécie de barranco. Os supostos assaltantes abandonaram o carro e fugiram levando alguns pertences dos amigos.

A PM foi acionada, e mesmo depois de patrulhamentos, os suspeitos não foram encontrados. A Polícia Civil apura os fatos. Com informações do Corujão Notícias.