O homem que morreu após ser atacado por um exame de abelhas, no Distrito de Nova Amoreira, em Marilândia do Sul, no final da manhã de quarta-feira (19), foi identificado.

João Roque da Silva de 73 anos, teria parado para descansar na beira da estrada, quando foi atacada pelas abelhas. Foram mais de mil picadas e ele sofreu um choque anafilático.

O corpo dele já foi liberado do Instituto Médico Legal, IML, para velório e sepultamento, que acontece no Distrito.