Polícia Civil apreende armas durante investigação de morte em Cruzmaltina  

Dois homens 39 e 49 anos, foram presos na tarde de quarta-feira (19), em Cruzmaltina, por posse irregular de arma de fogo em ação da 53ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Faxinal (53ª DRP).

Também foram apreendidas cinco espingardas de diversos calibres, munições e apetrechos usados em caça. A ação faz parte da investigação da morte do caçador Vílson de Souza, de 50 anos, que morreu no domingo (16), após ser baleado no abdome.

Há suspeita que uma das armas possa estar envolvida na morte de Souza. As armas serão encaminhadas para exames periciais de balística ao Instituto de Criminalística, da Polícia Científica no Paraná.





* Com informações Blog do Berimbau