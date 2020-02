Bando invade residência na área rural de Lidianópolis

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde de quarta-feira (19), uma ocorrência de lesão corporal e roubo em uma casa de uma propriedade no município de Lidianópolis.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a solicitante que reside no local relatou que por volta das 14 horas horas cinco homens chegaram ao local, após invadirem a residência agrediram o amigo dela com pedaços de pau. As vítimas conseguiram sair correndo e se esconderem.

Com a presença da equipe policial no sítio, as vítima retornaram a residência e deram falta de dois celulares e duas correntes de prata. A PM fez diligências pelas imediações em busca dos agressores, mas sem êxito. As vítimas foram encaminhadas ao Posto de Saúde para atendimento médico.