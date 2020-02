Calçamento da estrada do Alecrim está quase pronta

Uma das obras mais aguardadas pelos produtores rurais de Ivaiporã está prestes a ser concluída. Trata-se da Estrada do Alecrim, que teve 6.543 metros lineares de pavimentação com pedras irregulares concluídos, restando apenas 1.180 metros para finalizar o projeto. A obra é executada entre o Jardim Iporã e a comunidade rural do Alecrim na divisa com o município de Ariranha do Ivaí.

No total são 7.723 metros de calçamento com pedra irregular, realizada por meio de convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado do Paraná, somando R$1,96 milhão com contrapartida da Prefeitura.

O prefeito Miguel Amaral diz que o objetivo das obras nas áreas rurais é oferecer melhor trafegabilidade, durabilidade e fortalecimento do agronegócio. "Infraestrutura proporciona desenvolvimento. Por isso, ter estradas, ruas e avenidas pavimentadas traz o progresso”.

O diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro, acredita que a obra na Estrada do Alecrim poderá ser concluída no prazo de 30 dias – se não chover.

A inauguração será marcada nos próximos dias.