Advogado morde policial após ser flagrado dirigindo embriagado e só de cueca no Paraná

Um advogado de 47 anos, foi detido em Pitanga, na região central do Paraná, após ser flagrado realizando manobras perigosas na noite de segunda-feira (17). Ele que estaria dirigindo o carro dele, apenas de cueca ainda tentou morder os policiais.

Uma equipe da PM realizava patrulhamento pela rua Inventor Manoel Ribas, no Centro de Pitanga, quando flagrou o suspeito em veículo Fiat Uno, realizando manobras perigosas.

A PM tentou fazer uma abordagem mas o homem fugiu em alta velocidade. Os policiais perseguiram o veículo que estava sem a placa dianteira, e conseguiram abordar o motorista quando ele parou em frente de uma casa.

Vestindo apenas uma cueca, o condutor pulou muros e iniciou uma nova fuga, porém a pé. Ele subiu em um muro, de aproximadamente três metros e um policial conseguiu segurar a perna do homem.



Durante abordagem, o suspeito se identificou como advogado, contou que era da alta sociedade. Segundo a PM, ele disse que fugiu pois havia ingerido bebida alcoólica. Mas, caso fosse detido, não ficaria um dia preso.

Porém após na abordagem, o homem tentou mais uma vez fugir e conseguiu pular para dentro da residência. Os policiais tiveram que agir com força para prender o suspeito. O advogado chegou a morder a coxa de um soldado.

Com escoriações, o suspeito e o policial mordido foram encaminhados a um hospital. Na unidade de saúde, advogado pediu para ir ao banheiro e pela janela tentou fugir do local. Sem sucesso, o homem voltou para

realizar um raio-X e chegou a ameaçar outro policial, dizendo

que acertaria contas quando estivesse em liberdade.

Depois de ser encaminhado a 45ª DRP, o motorista passou por um teste do bafômetro que apontou 0,42 mg/l de álcool no sangue. Com o resultado foi dada voz de prisão.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que não esteve presente no local, pois o advogado não foi autuado no exercício da profissão.

Ainda segundo a Ordem, o homem que se envolveu na confusão

está com a OAB suspensa.