Casal morre após acidente na PR-082

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um acidente na PR-082, entre Cianorte e São Tomé, na tarde desta terça-feira (18).

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as cinco vítimas estavam no mesmo carro, que bateu de frente com um caminhão. Uma mulher e um homem morreram no local.

Entre os feridos, está um bebê, de nove meses, que estava na cadeirinha. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aéreo, com ferimentos graves, e encaminhado ao Norospar de Umuarama.

Conforme a polícia, outras duas mulheres também ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Cianorte.

Um outro veículo que seguia atrás também se envolveu na batida, mas os ocupantes não se feriram.

As vítimas fatais foram identificadas senda: Matheus Aparecido Santos de 21 anos Thayla Rafaela Palma de 23.

