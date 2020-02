Acidente entre ônibus e carro na PR-218 provoca a morte de um motorista

Um homem morreu após um acidente na PR-218, entre Paranavaí e o distrito de Graciosa, na tarde de terça-feira (18). A batida envolveu um carro e um ônibus.

Segundo os Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente com o ônibus que vinha no sentido contrário.

O homem morreu na hora e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Paranavaí. O motorista do ônibus foi socorrido e levado para a Santa Casa, com ferimentos leves.

O ônibus fazia a linha dos funcionários de um frigorifico mas, no momento do acidente, não transportava nenhum passageiro.

Com informações, G1