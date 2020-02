Homem morre após confronto com a PM de Londrina 

Um homem morreu após se envolver em um confronto com a Polícia Militar (PM) de Londrina,na noite de terça-feira (18). O caso aconteceu no cruzamento da Rua Serra da Esperança com a Avenida Brasília.

Segundo a PM, uma equipe policial tentou abordar o motorista de carro com placas clonadas, mas, o homem reagiu disparando dois tiros contra os policiais.

Conforme a PM, os policiais reagiram e atiraram contra o homem, que foi atingido.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi chamado, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Segundo a polícia, uma pistola carregada foi apreendida no local. O homem ainda não foi identificado pela polícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Com informações, G1