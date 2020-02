Polícia Ambiental autua proprietário rural por danos ambientais em Kaloré

O proprietário de um sitio em Kaloré foi autuado em R$ 10 mil por causar danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP). O caso foi registrado na terça-feira (18) pela equipe da Polícia Ambiental de Apucarana.

De acordo com informações do Batalhão da Polícia Ambiental, os policiais compareceram à propriedade em atendimento a denúncia. No local foi constatada movimentação de solo na APP em uma área de 1.505 ha, que ocasionou danos em um córrego e duas nascentes d'água.

Como o responsável não apresentou nenhuma autorização ambiental o mesmo foi notificado para comparecer ao pelotão para a assinatura e entrega da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).





Com relação a parte criminal os fatos serão comunicados ao Ministério Público através de ofício, já que o crime teria acontecido há um mês. No momento da fiscalização não havia ninguém trabalhando no local.