Bandidos rendem vigia e roubam veículo da prefeitura de São João do Ivaí

A Polícia Militar foi informada no início da manhã dessa quarta-feira (19), sobre o roubo de um veículo da prefeitura de São João do Ivaí. O vigia que trabalha no pátio de máquinas do município relatou que por volta das 03 horas saiu da guarita para verificar um barulho vindo do barracão, momento em que foi surpreendido por três homens armados com revólver.

O vigia ainda conta que os bandidos ordenaram que ele deitasse no chão e amarraram seus pés e mãos, usando de violência física. Eles pegaram as chaves do escritório que estava com o servidor público e reviraram o local, quebrando o vidro de uma janela e um cadeado. Logo após a varredura, os bandidos fugiram com uma Chevrolet Montana, placas AXH-6577, que pertence a prefeitura. Na caçamba do veículo roubado havia um tambor de óleo diesel e uma bomba de abastecimento.

Por volta das 04 horas, o vigia conseguiu se libertar das amarras e entrou em contato com o secretário responsável pelo pátio. A PM só foi informada sobre o roubo às 06 horas da manhã. O boletim de ocorrências foi confeccionado e o caso repassado a delegacia do município.





*Informações Canal HP / São João do Ivaí