Dois jovens são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Faxinal

Dois homens foram detido na noite de terça-feira (18) e encaminhados a 53ª Delegacia Regional da Polícia Civil, suspeitos de tráfico de drogas em Faxinal. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi na Rua Manoel Bento Osório Teixeira, em uma casa onde havia denúncias que funcionava uma “boca de fumo”.

Durante diligências pelas imediações, a equipe de plantão visualizou na calçada dois rapazes que moram na residência. Ao serem abordados, um deles estava de pose de 10 gramas de maconha e outro com um cigarro de maconha.

Na casa os policiais encontraram mais cinco pessoas. Com a chegada do apoio, da equipe Borrazópolis e DA ROTAM, todos foram colocados na calçada e identificados, nada de ilícito foi encontrado com os mesmos.

Ao fazer uma varredura na residência, foi encontrado no quarto onde os dois detidos dormiam um simulacro de pistola, e três cigarros de maconha acondicionados para a venda.