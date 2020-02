Motorista de caminhonete é preso por embriaguez ao volante em Ivaiporã

A Polícia Militar prendeu na terça-feira (18), por volta das 17 horas, o motorista de uma caminhonete F 250 na Av. Castelo Branco, pelo crime de embriaguez ao volante.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a caminhonete transitava pela Av. Paraná acompanhada de um Fiat Uno branco em alta velocidade. Foi realizado o acompanhamento tático e os policiais conseguiram abordar a caminhonete na Av. Castelo Branco nas proximidades do numeral 1504, não sendo possível abordar o veículo Uno.

Ao descer da caminhonete, os policiais constataram que o condutor se encontrava em estado de embriaguez. Em busca veicular foi encontrado na porta do lado do motorista uma faca com 17 centímetros de lâmina e no console no meio dos bancos uma lata de cerveja. O motorista se negou a fazer o teste de alcoolemia.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia para providências cabíveis, a F-250 encaminhada até o pátio da 6ª CIPM para medidas administrativas.