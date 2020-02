Alunas do Colégio Barbosa Ferraz solicitam apoio à Prefeitura de Ivaiporã para implantar curso de Pedagogia no Campus da UEM

Alunas do 4º ano do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Barbosa Ferraz – Beatriz Reghini, Tamara Lopes, Raíssa Lanes, Rafaela Goes, Heloisa Dillio e Samara Silva, se reuniram com o prefeito Miguel Amaral para solicitar apoio à Prefeitura de Ivaiporã visando implantar o curso presencial de Pedagogia a ser ofertado no Campus da UEM (Universidade Estadual de Maringá).

Durante a reunião, que aconteceu na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a diretora do Campus da UEM, Fernanda Errero Porto Saparolli, foi representada pelo professor Ricardo Carminato.

O pedido de apoio de implantação do curso presencial se deu em virtude do interesse manifestado por escrito por parte de algumas pretensas candidatas à vaga de Pedagogia.

No final, o prefeito Miguel Amaral se prontificou a enviar ofício à reitoria da UEM/Maringá por entender que se trata de um importante curso para o Campus da UEM, onde poderão concorrer à vaga aqueles que residem em Ivaiporã e nos demais municípios do Vale do Ivaí.