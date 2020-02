A Prefeitura de Ivaiporã implanta sistema de rastreamento e monitoramento de veículos municipais com sistema GPS (Global Positioning System). O controle da frota era feito de forma manual – preenchimento de formulários com identificação do condutor, horário de saída e chegada, quilometragem e itinerário.

O prefeito Miguel Amaral entende que se trata de uma importante medida que visa mais transparência, organização, agilidade e segurança para quem dirige e quem é transportado. “Com o monitoramento por GPS será possível fazer um rastreamento mais eficaz dos serviços prestados pelo município”, comentou Miguel Amaral.

Conforme o diretor do Departamento Interno da Prefeitura, Renan Bittencourt, foram instalados rastreadores nos veículos utilizados pelos departamentos municipais. Os rastreadores registram a localização dos veículos, percursos, tempo gasto e velocidade do condutor.

Os empresários da empresa vencedora da licitação, João Paulo Francisco Alves e José Francisco Silva, instalaram os equipamentos e explicaram aos diretores dos departamentos municipais o funcionamento da ferramenta durante a reunião realizada na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, no salão nobre.

Segundo o prefeito Miguel Amaral um dos motivos que viabilizou a aquisição dos rastreadores foi à redução de consumo de combustível, uma vez que há muitos veículos oficiais da Prefeitura de Ivaiporã em circulação, e a transparência da utilização dos veículos.



Plano Anual



Na sexta-feira, dia 14, o diretor do Departamento Interno da Prefeitura, Renan Bittencourt, explicou também aos controladores de unidade como será executado o plano anual de controle interno, auditorias, relatório periódico – além de abordar o canal da Ouvidoria da Prefeitura.