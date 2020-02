Destacamento da Polícia Militar de Cambira passa por reformas 

O Destacamento da Polícia Militar de Cambira passou por uma manutenção e adequação nos alojamentos destinados aos policiais que atuam nesta cidade.

Foram feitas adequações em 38m², sendo dois alojamentos e dois banheiros, bem como o acesso aos mesmos. Para tanto, foram utilizados recursos do Estado através do fundo rotativo e também com o apoio financeiro de empresários e comerciantes do município.

Pontuando que o valor da contribuição dos empresários foi direcionado à ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Cambira), sendo que esta realizou então, através de termo, a doação dos produtos adquiridos, os quais, serviram para trocar a mobília dos alojamentos, além de equipar os banheiros.

Destacando que todas as mudanças realizadas serviram para melhorar as condições de trabalho, adequar as instalações do Destacamento ao que preconizam as normas trabalhistas, bem como melhorar a salubridade e higiene do local.

Vale lembrar que esta foi a conclusão de uma das fases de toda adequação que necessita as instalações do prédio onde funciona o Destacamento, que é uma construção antiga e, portanto, carente de reforma e atualização.

Comunicação Social - 10ºBPM.