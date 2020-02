Secretaria de Educação retira intervalo de recreio em escolas municipais, em Ibiporã 

A prefeitura de Ibiporã, no norte do Paraná, através da Secretaria de Educação retirou o período de intervalo para o recreio de crianças que estudam no período integral em escolas municipais. A decisão foi informada pelas redes sociais.

A nova medida adotada pela prefeitura, já começou a valer na segunda-feira (17). A Secretaria de Educação afirma que a decisão de mudar a rotina aconteceu para melhorar o cuidado e a atenção com as crianças, e a medida é a mesma adotada nos Centros Municipais de Educação Infantis.

Em nota divulgada, o município detalha que antes as crianças chegavam na escola as vezes alimentadas ou com fome, já entraram para a sala de aula, depois tinham um intervalo. Mas que agora às 8h os alunos tomam um café juntos e só saem na hora do almoço.

A medida revoltou algumas mães, que reclamaram nas redes sociais.

"Sem comentários pelas tais mudanças. Só muda pra pior. Criança não tem direito de respirar fora de sala? ficar trancada o dia todo?," disse uma mãe.

"Não concordo, os professores necessitam dese intervalo e os alunos também pra interagir com os amigos. Não vejo vantagem nenhuma nessa mudança," comentou outra mãe de aluno.

"Querem igualar aos Cmei's, tudo bem, porem lá as crianças tem duas horas de sonos, e os nossos filhos ficam como? sem um intervalo para interagir com as crianças, só tem esse tempinho para se alimentar. Porque será essa mudança agora," escreveu um pai.

Confira a nota divulgada pela Secretaria de Educação:

"Diante da necessidade de evoluir o ensino, melhorar o cuidado e a atenção com as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCLARECE A TODOS OS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL sobre algumas mudanças na rotina escolar.Estamos adotando nas ESCOLAS FUNDAMENTAIS a mesma rotina aplicada com sucesso em nossos CMEI´S há vários anos.

Leiam com atenção os comparativos abaixo:

COMPARE AS DUAS SITUAÇÕES

ESCOLA PERÍODO INTEGRAL.

ANTES:

Seu filho (a) chega na escola as 8h (alimentado ou com fome) e já entra para a sala de aula.

As 9:15 ou 9:30 sai para o RECREIO que é supervisionado pelo (a) INSPETOR (a).

A partir daí fica difícil saber se quem estava com fome se alimentou ou não da merenda FORNECIDA PELA ESCOLA.

As crianças (todos nós já fomos um dia e sabemos como são) saem para brincar.

Muitos esquecem de necessidades básicas, como ir ao banheiro, beber água, etc.

O (a) Inspetor (a) não dá conta de tanta criança.

Voltam nesta situação para a sala de aula.

E vão até o final do turno deste jeito.

A partir daí (do retorno do recreio) surgem outros problemas.

Os que não se alimentaram e, por estarem com fome, certamente têm seu aprendizado prejudicado.

Os que não beberam água pedem para sair da sala matar a sede e perdem conteúdo.

Os que não fizeram xixi, querem ir ao banheiro. Perdem conteúdo também.

Toca o sino, vão para o almoço se alimentam, descansam e vão para o segundo turno de aulas.

AGORA: MESMA ROTINA DOS CMEI´S.

Os alunos chegam as 8h na Escola. Todos podem TOMAR CAFÉ DA MANHÃ juntos. Mesmo os que já vieram alimentados. São acompanhados por todos os professores do turno. Os professores estão tendo a oportunidade de orientar sobre a importância de ir ao banheiro, beber água, respeitar a água e o meio ambiente evitando desperdícios. Nos CMEI´s temos vários casos de alunos que não bebiam leite. Só de ouvir a professora explicando a importância do alimento, vendo o professor se alimentando, experimentou e passou a tomar leite também. O professor é referência para o aluno (sempre).

Estreitar o relacionamento com o professor. Dar oportunidade do professor conviver e ensinar fora da sala de aula também. Cuidar mais das nossas crianças. Evitar que pela fome, sede, vontade de fazer xixi, deixem de aprender. Ensinar que tudo tem o tempo certo no dia-a-dia.

As 8:30 vão para a sala de aula e lá permanecem até o fim do turno.

Toca o sino, vão para o almoço se alimentam, descansam e vão para o segundo turno de aulas.

E O RECREIO? E AS BRINCADEIRAS? ONDE FICAM?

Calma. A recreação está garantida e também tem a hora certa.

Todos os alunos têm assegurado suas aulas de educação física, informática, dança, capoeira, judô, artes, inglês, sem contar que os professores trabalham de forma dinâmica, lúdica, por meio de jogos matemáticos, teatro, dança, música, etc.

NAS ESCOLAS QUE NÃO SÃO INTEGRAIS FOI PROPOSTO ESTA MESMA ROTINA. (cada uma no seu turno). COM UMA DIFERENÇA, A ESCOLA ESCOLHE SE O ALUNO DEVE SE ALIMENTAR QUANDO CHEGA OU SE DEVE CONTINUAR COM O INTERVALO NORMAL. COM UMA GRANDE DIFERENÇA. O ACOMPANHAMENTO PASSA A SER DOS (DAS) PROFESSORES (AS) E NÃO DO INSPETOR (A). É A MESMA DINÂMICA DE TODOS OS CMEI´S. FUNCIONA PERFEITAMENTE E NUNCA HOUVE RECLAMAÇÃO.

(Detalhe: Em caso de necessidade, as crianças têm assegurado o direito de tomar água e ir ao banheiro)."